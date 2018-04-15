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Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударе по Сирии
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Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударе по Сирии 

360tv.ru 23 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо главы США, распространенное Белым домом.
Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством
Дональд Трамп.
Как отметил Трамп, он действовал в соответствии с конституцией и с целью защиты американских интересов.
Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в качестве главнокомандующего
— Дональд Трамп.
По словам американского лидера, США намерены предпринять дальнейшие действия для продвижения своих национальных интересов, если будет такая необходимость.
В субботу, 14 апреля, США и их союзники — Франция и Великобритания, нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы могут использоваться для производства химоружия.
В результате атаки по Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была успешно отражена сирийской ПВО.
Президент РФ Владимир Путин уже назвал эти удар «актом агрессии против суверенного государства». При этом ранее ни местные жители, ни российские военные эксперты факт химической атаки в Сирии не подтвердили, однако именно под этим предлогом власти США приняли решение атаковать сирийскую сторону.
Как ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон, именно Париж убедил президента США Дональда Трампа сократить количество целей на территории Сирии, по которым был нанесен ракетный удар в ночь на 14 апреля.
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Комментарии5  Ещё 347 источников 
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