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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
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Опубликовано фото сбитой в Сирии «американской ракеты» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.
В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.
Снимок опубликован на Telegram-канале WarGonzo.
«Вот прислали фотку сбитой американской ракеты. Кто знает, как выглядят срезанные «Томагавки»?» — говорится в подписи.
Официальных подтверждений того, что на фото именно ракета, нет.
В ночь на субботу США, Франция и Британия выпустили по Сирии более сотни крылатых ракет, как морского, так и воздушного базирования. Было выпущено более сотни ракет, как минимум 20 из них, как сообщается, сбиты сирийскими ПВО. Жертв нет, российские объекты не пострадали.
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