Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.
В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.
Снимок опубликован на Telegram-канале WarGonzo.
«Вот прислали фотку сбитой американской ракеты. Кто знает, как выглядят срезанные «Томагавки»?» — говорится в подписи.
Официальных подтверждений того, что на фото именно ракета, нет.
В ночь на субботу США, Франция и Британия выпустили по Сирии более сотни крылатых ракет, как морского, так и воздушного базирования. Было выпущено более сотни ракет, как минимум 20 из них, как сообщается, сбиты сирийскими ПВО. Жертв нет, российские объекты не пострадали.