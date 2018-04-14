Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Опубликовано фото сбитой в Сирии «американской ракеты»

В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии

В соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.

Снимок опубликован на Telegram-канале WarGonzo.

«Вот прислали фотку сбитой американской ракеты. Кто знает, как выглядят срезанные «Томагавки»?» — говорится в подписи.

Официальных подтверждений того, что на фото именно ракета, нет.