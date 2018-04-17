МИД Румынии прокомментировал удар США по Сирии

Ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции — это реакция на "многочисленные жертвы среди мирного населения" из-за предполагаемой химатаки, заявила пресс-служба румынского министерства иностранных дел, не представив соответствующих доказательств.
"Румынский министр иностранных дел подчеркнул, что действия, предпринятые США, Великобританией и Францией 14 апреля 2018 года, — это реакция на учиненные зверства, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения города Дума", — говорится в сообщении.
Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам в Люксембурге, что Бухарест осуждает использование химического оружия и выражает солидарность с партнерами.
Говоря о затянувшемся кризисе в Сирии, Мелешкану обратил внимание на опасность военной эскалации, которая повлечет "серьезные последствия для всего региона". Он призвал стороны как можно быстрее завершить войну и активно поддерживать резолюции ООН, направленные на политическое решение кризиса, отметили в румынском МИД.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.