Франция показала ударившие по Сирии самолеты

Елисейский дворец опубликовал видео с самолетами, наносившими удар по Сирии

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — разместил в своём официальном аккаунте в сети Twitter видео вылета самолётов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.

"Взлёт этой ночью вооруженных сил Франции, которые вмешались против нелегального химического арсенала сирийского режима", — говорится в записи.

Ее сопровождает видеоролик, на котором несколько самолётов-истребителей рулят по взлетной полосе, а затем один из них отрывается от земли и взлетает. Видеозапись выполнена в ночное время, поэтому определить, с какой базы вылетали самолеты, не представляется возможным.