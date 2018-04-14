Канада поддержала атаку коалиции

Трюдо: Канада поддерживает действия США, Великобритании и Франции в Сирии

Канада поддерживает решение Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции по принятию мер по ослаблению способности режима [президента Башара] Асада совершать нападения с использованием химического оружия против собственного народа", — сказал премьер. Трюдо добавил, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами по расследованию использования химоружия в Сирии и будет добиваться привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.