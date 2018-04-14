Канада поддержала атаку коалиции

Канада поддерживает решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Канада поддерживает решение Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции по принятию мер по ослаблению способности режима [президента Башара] Асада совершать нападения с использованием химического оружия против собственного народа", — сказал премьер. Трюдо добавил, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами по расследованию использования химоружия в Сирии и будет добиваться привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски" про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.