Ещё
Канада поддержала атаку коалиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трюдо: Канада поддерживает действия США, Великобритании и Франции в Сирии 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: EPA
Канада поддерживает решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Канада поддерживает решение Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции по принятию мер по ослаблению способности режима [президента Башара] Асада совершать нападения с использованием химического оружия против собственного народа", — сказал премьер. Трюдо добавил, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами по расследованию использования химоружия в Сирии и будет добиваться привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски" про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
ТАСС: последние новости
Представитель поддерживающих Асада сил заявил, что Сирия "выдержала удар" Мэй: операция против Сирии не нацелена на смену режима В парламенте Германии выразили сомнение в эффективности санкций против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии599
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии98
«Россию хотят поставить на колени»495
Китай встанет на сторону России95
Захарова прокомментировала удар по Дамаску96
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение