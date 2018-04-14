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США заранее не уведомляли Россию об ударах по Сирии
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США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: David B. Gleason
Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии, заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
"Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", — сказал Данфорд.
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