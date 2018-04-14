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В Германии усомнились в эффективности санкций против РФ
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В Германии усомнились в эффективности антироссийских санкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Лидер баварских консерваторов в немецком парламенте Александр Добриндт усомнился в эффективности антироссийских санкций и предложил постоянно пересматривать ограничительные меры. Об этом политик заявил немецкому изданию Hamburger Abendblatt.
"Очень спорно, были ли санкции против России эффективны в том смысле, в каком предполагалось, — отметил Добриндт.
Парламентарий выступил за регулярный пересмотр ограничительных мер и выстраивание новых доверительных отношений между Россией и Западом. При этом, по словам политика, "полная реализация Минских соглашений стала бы важным сигналом для этого".
Также Добриндт призвал Берлин работать над улучшением партнерства с Москвой. Особая роль в этом деле, по его мнению, отведена именно Германии.
Ранее премьер-министры двух немецких земель выступили за поэтапную отмену ограничительных мер в адрес России и сравнили антироссийские санкции с "мертвой лошадью".
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