Ещё
В ФРГ сомневаются в эффективности санкций против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии усомнились в эффективности антироссийских санкций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Лидер баварских консерваторов в немецком парламенте Александр Добриндт усомнился в эффективности антироссийских санкций и предложил постоянно пересматривать ограничительные меры. Об этом политик заявил немецкому изданию Hamburger Abendblatt.
"Очень спорно, были ли санкции против России эффективны в том смысле, в каком предполагалось, — отметил Добриндт.
Парламентарий выступил за регулярный пересмотр ограничительных мер и выстраивание новых доверительных отношений между Россией и Западом. При этом, по словам политика, "полная реализация Минских соглашений стала бы важным сигналом для этого".
Также Добриндт призвал Берлин работать над улучшением партнерства с Москвой. Особая роль в этом деле, по его мнению, отведена именно Германии.
Ранее премьер-министры двух немецких земель выступили за поэтапную отмену ограничительных мер в адрес России и сравнили антироссийские санкции с "мертвой лошадью".
РИА Новости: последние новости
США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии Президент Египта продлил чрезвычайное положение в стране Премьер Австралии призвал Россию способствовать расследованию в Думе
Комментарии2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии479
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии67
«Россию хотят поставить на колени»466
Китай встанет на сторону России90
В Сирии гибнут гражданские51
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение