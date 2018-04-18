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Трамп больше не хочет давать показания по делу о вмешательстве РФ в американские выборы
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Трамп больше не хочет давать показания по делу о вмешательстве РФ в американские выборы 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп передумал давать показания специальному прокурору США Роберту Мюллеру в рамках дела о предположительном вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, на решение Трампа повлиял тот факт, что ранее сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката президента Майкла Коэна и изъяли у него ряд документов. The Washington Post отметила, что этот инцидент «глубоко поразил» президента США и заставил его «поставить крест на желании дать показания спецпрокурору» Мюллеру.
Ранее Трамп не раз заявлял, что готов выступить перед командой Мюллера, несмотря на то, что члены юридической команды президента советовали ему не делать этого, отмечает «Интерфакс». Как сообщалось, юристы Трампа опасались, что «склонность к ошибочным заявлениям» может сделать его «уязвимым в случае многочасовой дачи показаний».
По информации издания, обыски в офисе и апартаментах Коэна также побудили Трампа заняться расширением юридической команды Белого дома.
В свою очередь, некоторые из адвокатов президента сообщили, что не исключают вероятности дальнейших переговоров с командой Мюллера о возможных слушаниях с участием главы администрации США. По данным газеты, юристы Трампа отметили, что «президент часто меняет свое мнение».
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