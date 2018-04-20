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СМИ: Трампу сообщили, что его не затрагивает расследование по делу его адвоката
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СМИ: Трампу сообщили, что его не затрагивает расследование по делу его адвоката 

ТАСС 14 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был уведомлен о том, что его не затрагивает расследование, которое проводят власти в отношении его адвоката Майкла Коэна. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.
По сведениям его источников, данную информацию Трампу предоставил на прошлой неделе заместитель министра юстиции США Род Розенстайн. Последний уточнил, что расследование по делу Коэна касается лишь самого адвоката.
По сведениям газеты The Washington Post, прокуратура в Нью-Йорке подозревает Коэна в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В начале этого месяца сотрудники правоохранительных органов изъяли у адвоката не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски.
В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка Коэна с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с президентом США. Газета The New York Times ранее сообщала, что Трамп и его приближенные чрезвычайно встревожены данным расследованием в отношении Коэна и полагают, что оно может нанести ущерб самому американском лидеру.
Агентство Блумберг также сообщило в четверг, что Розенстайн вновь заверил Трампа, что к нему не имеет отношение также и разбирательство, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Он занимается расследованием утверждений о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США и связях предвыборного штаба Трампа с Москвой.
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