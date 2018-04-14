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Названо «одно из величайших достижений» Трампа
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Белый дом назвал «одно из величайших достижений» Трампа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Увольнение бывшего директора ФБР Джеймса Коми является одним из величайших достижений президента США Дональда Трампа, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана. Американский народ видит наглую ложь человека, который сам признался в том, что является источником утечки информации", — сказала Сандерс.
Представитель Белого дома также прокомментировала публикацию книги бывшего главы ФБР. По мнению Сандерс, мемуары Коми являются "неудачным пиар-трюком", направленным на реабилитацию испорченной репутации.
Бывший директор ФБР сравнил американского лидера в своих мемуарах с мафиози, который требует личной преданности. Газета Washington Post также отмечает, что в книге Коми описывает Трампа как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета. Мемуары экс-главы ФБР поступят в продажу на следующей неделе.
Трамп уже отреагировал на нелестные отзывы в свой адрес. В частности, президент США раскритиковал Коми, назвав его лжецом.
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