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Госдеп заступился за Британию
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В США не верят в причастность Британии к химатаке в Сирии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Госдепартамент выразил уверенность в том, что Великобритания не причастна к химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель госдепа Хезэр Науэрт, передает РИА «Новости».
>> Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ
«Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому», — заявила Науэрт на брифинге.
Она также заявила, что США, Великобритания и Франция по-прежнему уверены, что в Думе имела место химическая атака, за которую ответственны сирийские власти.
Ранее постпред Великобритании в ООН Карен Пирс назвала «наглой ложью» заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что Британия участвовала в организации «провокации с химическим оружием» в городе Дума.
Комментарии98  Ещё 4 источника 
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