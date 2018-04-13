Папа Римский благословил гоночный электромобиль

Папа Римский Франциск встретился с делегацией "Формулы Е" и благословил электроболид гоночной серии. Об этом сообщает портал Vatican News.

Понтифик провел аудиенцию на площади святого Петра с участниками и организаторами гонок на электромобилях, а позже встретился с ними в Доме святой Марты, где он проживает вместо традиционных папских апартаментов. В этом году итальянская столица присоединилась к городам проведения "Формулы Е", которая проходит с 2014 года. Первые заезды в Риме запланированы на субботу.

"Формула E" — гоночная серия на электромобилях с открытыми колесами, санкционированная Международной автомобильной федерацией (FIA). Цель создания серии — разработка безопасных для окружающей среды автомобилей, их совершенствование и популяризация. Каждая гонка длится около часа. Примерно в середине гонки каждый пилот должен сделать остановку, чтобы сменить болид, поскольку заряда аккумулятора не хватает на всю дистанцию.

В гараже нынешнего главы Ватикана уже имеется несколько экологически безвредных автомобилей. В декабре 2016 года немецкий инвестор Йохен Вермут подарил Папе электромобиль Nissan Leaf, а в июле 2017 года глава компании Opel преподнес ему в подарок модель Ampera-e. В ноябре того же года компания Lamborghini вручила Папе Франциску ключи от электромобиля версии Huracan, которую он решил выставить на торги аукционного дома Sotheby's, а все вырученные деньги направить на благотворительность.