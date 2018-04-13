Снайпер ДНР застрелил командира взвода ВСУ

В окрестностях поселка Пески под Донецком снайпер самопровозглашенной ДНР застрелил военнослужащего 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Дениса Начосного.

Как отмечает ТСН, это произошло вечером в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что украинский военный 1986 года рождения из города Геническа Херсонской области, был сначала мобилизован в ВСУ, а затем перешел на контрактную службу. В ходе «антитеррористической операции» Денис Начосный в должности командира взвода находился с 2015 года.

У него остались родители и дочь.

Ране сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной ЛНР пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в Донбассе.