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Снайпер ДНР застрелил командира взвода ВСУ
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Снайпер ДНР застрелил командира взвода ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В окрестностях поселка Пески под Донецком снайпер самопровозглашенной ДНР застрелил военнослужащего 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Дениса Начосного.
Как отмечает ТСН, это произошло вечером в четверг, 12 апреля.
Отмечается, что украинский военный 1986 года рождения из города Геническа Херсонской области, был сначала мобилизован в ВСУ, а затем перешел на контрактную службу. В ходе «антитеррористической операции» Денис Начосный в должности командира взвода находился с 2015 года.
У него остались родители и дочь.
Ране сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной ЛНР пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков в Донбассе.
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