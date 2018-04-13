Анонсирован визит главы МИД Германии в Россию

В связи с этим по пути в Москву глава МИД Германии собирается посетить Киев.

Добавим, новый состав кабмина России, как ожидается, будет назван после инаугурации президента, назначенной на 7 мая.

Ранее в пятницу Берлин призвал усилить политическое давление на Россию. Напомним, новый глава МИД Германии был назначен в марте.