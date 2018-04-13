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Названа дата начала военной операции в Донбассе
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Порошенко назвал дату начала военной операции в Донбассе 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля. Вместо нее там начнется Операция объединенных сил.
"Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней", — сказал лидер соседнего государства в интервью украинским телеканалам.
Ранее президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную.
В середине марта Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Также он заявлял, что военная операция начнется в мае.
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