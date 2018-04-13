Названа дата начала военной операции в Донбассе

Порошенко назвал дату начала военной операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля. Вместо нее там начнется Операция объединенных сил.

"Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней", — сказал лидер соседнего государства в интервью украинским телеканалам.

Ранее президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную.

В середине марта Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Также он заявлял, что военная операция начнется в мае.