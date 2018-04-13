Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Главные события пятницы

В России заблокирован Telegram

Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что в новом законопроекте об ответе на американские санкции идет речь об ограничении ввоза сырья и продуктов в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Британия извинились за скандал с самолетом "Аэрофлота"

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что работающий в Британии Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO принес извинения за досмотр лайнера «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС.

Названы доходы Путина и Медведева

Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. Это существенно больше дохода за предыдущие годы. В 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.

МО РФ обвинило Лондон в провокации в сирийской Думе

В распоряжении Минобороны России есть доказательства, что Великобритания принимала участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Восточной Гуте. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

Улюкаева отправят в колонию подальше от Москвы

Для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не нашлось места в колониях строгого режима в Тульской и Калужской областях. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник во ФСИН

Москва решила ответить на санкции США

В Госдуму внесен законопроект об ответе России на санкции США, сообщает ТАСС.

Компании переходят на российский аналог SWIFT

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