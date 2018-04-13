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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России заблокирован Telegram
Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.
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Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что в новом законопроекте об ответе на американские санкции идет речь об ограничении ввоза сырья и продуктов в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
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Британия извинились за скандал с самолетом "Аэрофлота"
Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что работающий в Британии Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO принес извинения за досмотр лайнера «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС.
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Названы доходы Путина и Медведева
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. Это существенно больше дохода за предыдущие годы. В 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.
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МО РФ обвинило Лондон в провокации в сирийской Думе
В распоряжении Минобороны России есть доказательства, что Великобритания принимала участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Восточной Гуте. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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Улюкаева отправят в колонию подальше от Москвы
Для экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не нашлось места в колониях строгого режима в Тульской и Калужской областях. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник во ФСИН.
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Москва решила ответить на санкции США
В Госдуму внесен законопроект об ответе России на санкции США, сообщает ТАСС.
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Компании переходят на российский аналог SWIFT
rosteh.ru
Госкорпорация «Ростех» и ЦБ переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
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