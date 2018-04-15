Штайнмайер назвал условие урегулирования в Сирии

Штайнмайер рассказал, что нужно для урегулирования в Сирии

"В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", — сказал Штайнмайер.

Президент подчеркнул, что именно сегодня "впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле". Штайнмайер добавил, что речь идет о "следующем этапе эскалации в российско-американских отношениях".