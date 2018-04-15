Ещё
Штайнмайер назвал условие урегулирования в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штайнмайер рассказал, что нужно для урегулирования в Сирии 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Без улучшения отношений между РФ и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер изданию BILD am SONNTAG (BamS).
"В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", — сказал Штайнмайер.
Президент подчеркнул, что именно сегодня "впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле". Штайнмайер добавил, что речь идет о "следующем этапе эскалации в российско-американских отношениях".
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
РИА Новости: последние новости
Мэттис заявил об отсутствии потерь среди американцев после удара по Сирии Российские силы ПВО в Сирии следили за ракетными ударами На Google Карты попала забавная японская собака
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поговорил с Эрдоганом255
Россия обрушилась на США1214
Асад сделал заявление после удара США699
«Россию ждет розовый понедельник»141
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7162
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение