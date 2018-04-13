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Киев назначил новую дату «вторжения» России
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Киев назначил новую дату «вторжения» России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Россия планирует осенью 2018 года провести на Украине серию провокаций, которые будут расцениваться как повод для полномасштабного вторжения в страну. Такое заявление сделал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает «Интерфакс».
«Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах группы в окружении [президента России Владимира] Путина, которая поставила перед собой цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения», — сказал Кононенко.
Москва якобы планирует использовать «криминалитет, спортсменов и околокриминальные структуры», которые будут избивать «участников пророссийских мероприятий и крестных ходов». «Но мы не дадим им реализовать эти планы», — заверил Кононенко.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает обвинения.
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