Порошенко сдал позиции в рейтинге богатейших украинцев

Президент Украины Петр Порошенко спустился на одну строчку в ежегодном рейтинге ста самых богатых украинцев, который опубликовал журнал "Фокус".

Сообщается, что капитал главы государства за год уменьшился с $589 до $542 млн, из-за чего он спустился с десятой на одиннадцатую строчку списка.