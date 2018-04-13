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Порошенко сдал позиции в рейтинге богатейших украинцев
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Порошенко сдал позиции в рейтинге богатейших украинцев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Andreas Gebert/dpa via AP
Президент Украины Петр Порошенко спустился на одну строчку в ежегодном рейтинге ста самых богатых украинцев, который опубликовал журнал "Фокус".
Сообщается, что капитал главы государства за год уменьшился с $589 до $542 млн, из-за чего он спустился с десятой на одиннадцатую строчку списка.
В тройку богатейших украинцев вошли: бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в $3,1 млрд, а также совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ($1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд).
Замыкают пятерку владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,4 млрд) и владелец группы компаний Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что доходы президента России Владимира Путина в 2017 году выросли в два раза.
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