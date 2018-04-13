В ООН официально заявили о возвращении холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны в международных отношениях.
«Холодная война вернулась в полном смысле, однако сейчас отсутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее генсек ООН заявил о необходимости воссоздания каналов коммуникации времён холодной войны.
9 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность курсом, который взяли западные страны по отношению к России.