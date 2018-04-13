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Савченко решила прервать голодовку
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Савченко решила прервать голодовку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный депутат Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, согласилась прервать голодовку, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ее адвоката Олега Соловья.
"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние её здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", — отметил адвокат.
Ранее сестра депутата Вера рассказала журналистам, что допрос Савченко приостановили из-за ее плохого самочувствия. У голодающей задержанной высокая температура и постоянная тахикардия. За 21 день голодовки она похудела на 15 килограммов, однако не собиралась прекращать акцию протеста до своего освобождения.
Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке серии террористических атак в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
В прошлом месяце суд арестовал депутата на два месяца. Тогда же Савченко заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции о ее аресте на два месяца до 20 мая.
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