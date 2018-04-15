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США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии
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США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
США, Великобритания и Франция направили Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия в Арабской республике. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что новый проект резолюции трех стран несет в себе призыв к "обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Дамаска в мирных переговорах под руководством Организации объединенных наций".
Помимо этого, проект резолюции предлагает "проведение независимого расследования" сообщений о химатаках в Сирии.
Кроме того, документ призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Арабской республике и требует от официального Дамаска "добросовестного и конструктивного" участия в мирных переговорах без предварительных условий.
Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных штатов и их союзников". Проект резолюции также требует от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права. Однако российская резолюция не была принята Совбезом ООН, поскольку не набрала большинства голосов.
США, Великобритания и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых были сбиты сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал военную операцию актом агрессии против суверенного государства, напомнив, что факт химической атаки подтвержден не был.
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