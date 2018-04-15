США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии

США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии

США, Великобритания и Франция направили Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия в Арабской республике. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что новый проект резолюции трех стран несет в себе призыв к "обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Дамаска в мирных переговорах под руководством Организации объединенных наций ".

Помимо этого, проект резолюции предлагает "проведение независимого расследования" сообщений о химатаках в Сирии.

Кроме того, документ призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Арабской республике и требует от официального Дамаска "добросовестного и конструктивного" участия в мирных переговорах без предварительных условий.

Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных штатов и их союзников". Проект резолюции также требует от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права. Однако российская резолюция не была принята Совбезом ООН, поскольку не набрала большинства голосов.