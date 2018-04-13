Трамп назвал экс-главу ФБР Коми разоблачителем и лжецом 

«Джеймс Коми — известный разоблачитель и лжец. Практически все в Вашингтоне считали, что его нужно уволить за ужасную работу, которую он делал, до тех пор пока он и не был уволен», — написал Трамп в своём Twitter.
По словам Трампа, Коми предал огласке засекреченную информацию, за что «он должен быть привлечён к ответственности».
Ранее сообщалось, что Коми в своей новой книге назвал Трампа «боссом мафии».
Летом 2017 года стало известно, что Коми напишет книгу о своём опыте работы на государственной службе, в том числе о «бурном и краткосрочном» периоде при администрации президента США Дональда Трампа.