Трамп назвал экс-главу ФБР Коми разоблачителем и лжецом

«Джеймс Коми — известный разоблачитель и лжец. Практически все в Вашингтоне считали, что его нужно уволить за ужасную работу, которую он делал, до тех пор пока он и не был уволен», — написал Трамп в своём Twitter.

По словам Трампа, Коми предал огласке засекреченную информацию, за что «он должен быть привлечён к ответственности».

Ранее сообщалось, что Коми в своей новой книге назвал Трампа «боссом мафии».