Германия призвала Запад давить на Россию

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Глава МИД ФРГ: Западу следует повысить давление на Россию и действовать одним фронтом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии и действовать одним фронтом. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Брюсселе. Его слова приводит телеканал n-tv.
"Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию", — сказал Маас, одновременно подчеркнув необходимость сохранения диалога с РФ.
Он отметил, что только вместе с Россией можно будет урегулировать сирийский конфликт.
"По моему мнению, то, что там [в Сирии] произошло, не должно оставаться без последствий", — указал Маас.
Продолжающееся согласование действий между США, Францией и Великобританией показывает, что Запад намерен ответственно поступить в сложившейся ситуации и не хочет закручивания спирали эскалации.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.
С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
ТАСС: последние новости
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