Германия призвала Запад давить на Россию

Глава МИД ФРГ: Западу следует повысить давление на Россию и действовать одним фронтом

Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии и действовать одним фронтом. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Брюсселе . Его слова приводит телеканал n-tv.

"Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию", — сказал Маас, одновременно подчеркнув необходимость сохранения диалога с РФ.

Он отметил, что только вместе с Россией можно будет урегулировать сирийский конфликт.

"По моему мнению, то, что там [в Сирии] произошло, не должно оставаться без последствий", — указал Маас.

Францией и Продолжающееся согласование действий между США Великобританией показывает, что Запад намерен ответственно поступить в сложившейся ситуации и не хочет закручивания спирали эскалации.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.