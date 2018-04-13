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Киев пригрозил санкциями партнерам «Северного потока-2»
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Украина пригрозила санкциями партнерам «Северного потока-2» 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Киев готов запретить международным компаниям, принимающим участие в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», вести бизнес на Украине. Такое заявление сделал глава МВД страны Арсен Аваков, передает УНИАН.
Министр привел в пример французскую компанию Engie, которая рассматривает возможность строительства гигантской солнечной электростанции стоимостью 1,25 миллиарда долларо, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По его словам, компания «совсем чуть-чуть» участвует в реализации проекта «Северный поток-2».
«Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть. Наступают на независимость моей страны. Если это так, эта компания не может работать с Украиной, тоже самое касается и любых других компаний», — сказал Аваков.
Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Власти страны называют проект исключительно политическим и не имеющим под собой экономических обоснований. По словам президента Украины Петра Порошенко, газопровод является «политической взяткой за лояльность к России». Он также заявил, что транзит газа через территорию Украины «значительно дешевле», а газотранспортую систему страны «можно легко и выгодно модернизировать». Против реализации проекта также выступают в Литве, Латвии и Польше. Россия со свой стороны заявляет, что проект газопровода чисто экономический и не имеет политической подоплеки.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России и Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Маршрут газопровода пролегает через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Запуск проекта запланирован на 2019 год.
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