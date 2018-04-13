Киев пригрозил санкциями партнерам «Северного потока-2»

Украина пригрозила санкциями партнерам «Северного потока-2»

Министр привел в пример французскую компанию Engie, которая рассматривает возможность строительства гигантской солнечной электростанции стоимостью 1,25 миллиарда долларо, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По его словам, компания «совсем чуть-чуть» участвует в реализации проекта «Северный поток-2».

«Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть. Наступают на независимость моей страны. Если это так, эта компания не может работать с Украиной, тоже самое касается и любых других компаний», — сказал Аваков.

Латвии и Украина выступает против строительства «Северного потока-2». Власти страны называют проект исключительно политическим и не имеющим под собой экономических обоснований. По словам президента Украины Петра Порошенко, газопровод является «политической взяткой за лояльность к России ». Он также заявил, что транзит газа через территорию Украины «значительно дешевле», а газотранспортую систему страны «можно легко и выгодно модернизировать». Против реализации проекта также выступают в Литве Польше . Россия со свой стороны заявляет, что проект газопровода чисто экономический и не имеет политической подоплеки.