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Обзор зарубежных СМИ: Когда в РФ деньги лились рекой
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Обзор зарубежных СМИ: Когда в РФ деньги лились рекой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com

Будущая армия США

Бывший генерал-майор США Роберт Скейлс написал статью для War on the Rocks, в которой объяснил, какой станет будущая армия США. По его мнению, американский воздушный флот будет собирать и анализировать данные при помощи искусственного интеллекта, использовать «спайку» беспилотных и пилотируемых агрегатов и автономные боеприпасы дальнего радиуса действия.

Кино— и теледружба России и Китая

Китайская газета Renmin Ribao рассказала, как Россия и Китай «дружат» в области кино и телевидения. Так, российские фильмы продолжают активное «освоение» китайского рынка, провайдер SPB TV транслирует в России сразу 17 китайских телеканалов, а вскоре на мировые экраны выйдет первая совместная киноработа России и Китая — фэнтези-блокбастер с Джеки Чаном.

«Головокружительные московские 1990-е»

Автор британской газеты Times рассказал, как стал свидетелем «головокружительных» московских 1990-х, когда «деньги лились рекой и сколачивались состояния». По словам Робина Паньяменты, в Москве он, 18-летний студент, оказался в январе 1992 года, чтобы подучить русский перед поступлением в вуз. Журналист поселился в квартире обычной русской семьи, считавшей валюту, которой он расплачивался за жилье, «манной небесной», в то время как молодые Роман Абрамович и Олег Дерипаска скупали и экспортировали сырую нефть или готовились стать брокерами по продаже металлов.
«Может, стоило не зубрить русские глаголы, а поучаствовать в золотой лихорадке?» — задался вопросом автор.

Во что превратилась жизнь Родченкова

Норвежское издание NRK рассказало, во что «превратилась» жизнь Григория Родченкова, «самого известного разоблачителя использования допинга в мире». Так, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, направляясь на интервью, вынужден следить, нет ли за нам «хвоста», на время интервью надевать маску и темные очки, а жить — скрываясь от «могущественных врагов», которых приобрел.

«Русские наемники встретили достойного противника»

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что в результате февральского авиаудара американских сил в Сирии погибли «сотни русских». Об этом сообщает Wall Street Journal. По словам бывшего директора ЦРУ, в Сирии «русские наемники "ЧВК Вагнера"» встретили «достойного противника».
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