Обзор зарубежных СМИ: Когда в РФ деньги лились рекой

Будущая армия США

Бывший генерал-майор США Роберт Скейлс написал статью для War on the Rocks, в которой объяснил, какой станет будущая армия США. По его мнению, американский воздушный флот будет собирать и анализировать данные при помощи искусственного интеллекта, использовать «спайку» беспилотных и пилотируемых агрегатов и автономные боеприпасы дальнего радиуса действия

Кино— и теледружба России и Китая

Китайская газета Renmin Ribao рассказала, как Россия и Китай «дружат» в области кино и телевидения. Так, российские фильмы продолжают активное «освоение» китайского рынка, провайдер SPB TV транслирует в России сразу 17 китайских телеканалов, а вскоре на мировые экраны выйдет первая совместная киноработа России и Китая — фэнтези-блокбастер с Джеки Чаном

«Головокружительные московские 1990-е»

«Может, стоило не зубрить русские глаголы, а поучаствовать в золотой лихорадке?» — задался вопросом автор.

Во что превратилась жизнь Родченкова

Норвежское издание NRK рассказало, во что «превратилась» жизнь Григория Родченкова, «самого известного разоблачителя использования допинга в мире». Так, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, направляясь на интервью, вынужден следить, нет ли за нам «хвоста», на время интервью надевать маску и темные очки, а жить — скрываясь от «могущественных врагов», которых приобрел

«Русские наемники встретили достойного противника»