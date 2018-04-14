Россию предупредили об ударе

Минобороны Франции предупредило РФ перед ударом в Сирии

Франция позаботилась о том, чтобы "заранее предупредить" российскую сторону о предстоящих в Сирии ударах коалиции западных стран, нанесенных в ночь на субботу. Об этом заявила министр вооруженных сил республики Флоранс Парли, выступая в субботу утром в Елисейском дворце.

Как подчеркнула министр, Франция в Сирии "не ищет конфронтации и отвергает всякую логику военной эскалации".

"Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее [об операции]", — сказала Парли.

Она добавила, что ВВС Франции нанесли удар по Сирии, действуя со своих баз на национальной территории.

"К проведению данной операции были привлечены военно-воздушные и военно-морские силы Франции. Многоцелевые фрегаты были развернуты в Средиземном море вместе с кораблями поддержки. Одновременно в начале ночи самолеты ВВС Франции отправились в рейд с целого ряда баз на территории страны в сторону побережья Сирии.

Координированно этими силами были нанесены удары крылатыми ракетами по предусмотренным целям. Все это было сделано в тесной координации с американским союзником Франции", — сказала министр.

Парли уточнила, что цели, по которым были нанесены удары, "использовались для разработки и производства веществ, применявшихся для убийства сирийских женщин, мужчин и детей", что "делалось в нарушение всех существующих норм законов и цивилизованного общества".

"Точные результаты операции будут сообщены в ближайшие часы", — заявила министр вооруженных сил Франции.