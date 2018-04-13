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НАТО ждет, когда Москва «пойдёт на уступки»
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Столтенберг: НАТО не изменит своего курса в отношении России, пока Москва не пойдёт на «уступки» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Страны НАТО не выведут войска из Восточной Европы и не снимут санкции против России, до тех пор пока Москва «не изменит своё поведение» во внешней политике и не «пойдёт на уступки», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Süddeutsche Zeitung. В то же время НАТО «не хочет холодной войны» и стремится к «диалогу с Москвой», поскольку без этого решение спорных вопросов с Кремлём невозможно, подчеркнул политик.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Германию более активно участвовать в деятельности альянса, сообщает Süddeutsche Zeitung.
«Другие страны хотят, чтобы Берлин усилил свою ключевую роль. Из-за масштаба своей экономики и своего политического значения Германия несёт особую ответственность», — заявил генсек.
«После нескольких лет спада в 2017 году немецкие расходы на оборону выросли почти на 6%», — отметил Столтенберг, призвав правительство Германии «продолжить этот курс».
«Я рассчитываю на Германию. Мы живём в нестабильном мире и сталкиваемся с новыми опасностями, и на них следует иметь ответы», — подчеркнул политик.
Несмотря на имеющиеся трудности, Столтенберг высоко оценил вклад Германии в военные операции НАТО.
«Я встречался с немецкими солдатами во многих миссиях, например в Афганистане, Косово, Литве. Эти войска хорошо вооружены, солдаты хорошо обучены и высокопрофессиональны», — рассказал генсек. По его словам, «важно и дальше показывать Москве, что, если Россия будет себя вести так, как в Крыму, будет осуществлять кибератаки и нарушать международные нормы, это будет иметь последствия».
«Мы видим страну, которая сильно вооружилась. Мы видим страну, которая напала на Украину и задействовала свои войска в Молдавии и Грузии вопреки воле этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии. Мы регистрируем кибератаки, в том числе и на немецкую правительственную сеть. И это ещё не всё, что вызывает беспокойство: Россия модернизирует свой ядерный арсенал. Порог его использования становится всё выше», — продолжил Столтенберг.
Разместив свои войска на границе НАТО и введя санкции, члены альянса дали «соответствующий оборонительный ответ». Отказ от этого курса будет зависеть от «уступок с российской стороны».
«До тех пор пока Россия не изменит своего поведения, войска будут там, где они находятся, и санкции останутся в силе», — подчеркнул политик.
В то же время НАТО стремится к «диалогу с Москвой».
«Мы не хотим холодной войны. До тех пор пока мы не можем вести друг с другом диалог, мы не сможем решить наши споры и улучшить наше взаимопонимание», — резюмировал Столтенберг.
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