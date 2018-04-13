Британия извинились за скандал с самолетом «Аэрофлота»

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что работающий в Британии Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO принес извинения за досмотр лайнера «Аэрофлота». Об этом сообщает ТАСС.
В кулуарах Красноярского экономического форума Соколов рассказал, что представители центра объяснили, почему была проведена проверка. Причину досмотра министр не уточнил.
Тридцатого марта в лондонском аэропорту Хитроу представители британских властей устроили досмотр самолета «Аэрофлота». Проверка началась после того, как пассажиры покинули борт. СМИ писали, что в досмотре участвовали сотрудники таможни.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что во время проверки на борту оставался командир лайнера, которому не позволили присутствовать при досмотре и не выпускали из кабины. Захарова связала проверку с «делом Скрипаля». Посольство РФ в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить ситуацию.