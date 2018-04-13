Британия извинилась за скандал с самолетом «Аэрофлота»

Британия извинилась за инцидент с самолетом «Аэрофлота»

В кулуарах Красноярского экономического форума Соколов рассказал, что представители центра объяснили, почему была проведена проверка. Причину досмотра министр не уточнил.

Тридцатого марта в лондонском аэропорту Хитроу представители британских властей устроили досмотр самолета «Аэрофлота». Проверка началась после того, как пассажиры покинули борт. СМИ писали, что в досмотре участвовали сотрудники таможни.