Американский миллиардер снова взялся за раздел Калифорнии

Известный американский венчурный капиталист Тим Дрейпер заявил о готовности представить на голосование проект о разделе Калифорнии на три части. Это его третья попытка разделить самый населенный штат США , сообщает Reuters

По словам Дрейпера, он собрал необходимые 600 тысяч подписей для проведения референдума. На следующей неделе бизнесмен планирует подать в местную избирательную комиссию заявку на проведение голосования. Предполагается, что референдум пройдет в ноябре 2018 года.

Согласно плану Дрейпера, штат будет разделен на Северную, Южную и Новую Калифорнию. Лос-Анджелес останется в Новой Калифорнии, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, Сан-Франциско и технологический центр Силиконовой долины будут разделены на два других региона.

В 2014 и 2016 годах миллиардер предлагал разделить Калифорнию на шесть частей. Этот план встретил ожесточенную критику со стороны демократического большинства в Калифорнии, а по данным социологического опроса Field Poll, 59 процентов жителей штата отвергли эту идею.