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СМИ сообщили о незаконнорожденном ребенке Трампа
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СМИ сообщили о незаконнорожденном ребенке Трампа 

Мир24 54 минуты назад
Бывшему привратнику здания в Нью-Йорке, принадлежащего Дональду Трампу, заплатили за право публиковать его показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США, пишет New York Post.
По данным издания, экс-привратник Дино Саджудин утверждал, что прежняя домоправительница вступила в интимные отношения с Трампом и родила от него ребенка. Время, когда это произошло, не сообщается.
За эту информацию National Enquirer заплатила ему 30 тысяч долларов. Однако история так и не была опубликована.
По словам привратника, он очень удивился, узнав, что конфиденциальное соглашение, которое он заключил о президенте Трампе, попало в прессу.
«Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка», — рассказал Саджудин.
Напомним, ранее о романе с американским президентом Трампом рассказала бывшая фотомодель журнала «Плейбой» Карен Макдугал.
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