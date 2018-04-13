СМИ сообщили о незаконнорожденном ребенке Трампа

Бывшему привратнику здания в Нью-Йорке , принадлежащего Дональду Трампу , заплатили за право публиковать его показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США , пишет New York Post.

По данным издания, экс-привратник Дино Саджудин утверждал, что прежняя домоправительница вступила в интимные отношения с Трампом и родила от него ребенка. Время, когда это произошло, не сообщается.

За эту информацию National Enquirer заплатила ему 30 тысяч долларов. Однако история так и не была опубликована.

По словам привратника, он очень удивился, узнав, что конфиденциальное соглашение, которое он заключил о президенте Трампе, попало в прессу.

«Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка», — рассказал Саджудин.

Напомним, ранее о романе с американским президентом Трампом рассказала бывшая фотомодель журнала «Плейбой» Карен Макдугал

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