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Просочились данные о незаконнорожденном ребенке Трампа
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Просочились данные о незаконнорожденном ребенке Трампа 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: EPA
Издание National Enquirer заплатило 30 тыс. долларов бывшему привратнику здания в Нью-Йорке, принадлежащего Дональду Трампу, за право опубликовать его показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Нью-Йорк пост».
По ее данным, экс-привратник Дино Саджудин утверждает, что прежняя домоправительница вступила в интимные отношения с Трампом и родила от него ребенка. Время описываемых событий не уточняется. Компания American Media, которой принадлежит National Enquirer, выкупила у Саджудина эксклюзивное право на эту историю, но так ее и не опубликовала.
«Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу», — цитирует издание «Нью-Йорк пост» заявление бывшего привратника. «Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка», — добавил Саджудин.
Публикация напоминает заявление бывшей фотомодели журнала «Плейбой» Карен Макдугал, утверждающей, что Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей супруге Меланье. Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили 150 тыс. долларов сотрудники компании American Media за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем.
СМИ обращают внимание на то, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа. В Белом доме называют утверждения Макдугал и ряд аналогичных историй фальшивками.
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