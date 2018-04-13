Просочились данные о незаконнорожденном ребенке Трампа

Издание National Enquirer заплатило 30 тыс. долларов бывшему привратнику здания в Нью-Йорке , принадлежащего Дональду Трампу , за право опубликовать его показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США , сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Нью-Йорк пост».

По ее данным, экс-привратник Дино Саджудин утверждает, что прежняя домоправительница вступила в интимные отношения с Трампом и родила от него ребенка. Время описываемых событий не уточняется. Компания American Media, которой принадлежит National Enquirer, выкупила у Саджудина эксклюзивное право на эту историю, но так ее и не опубликовала.

«Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу», — цитирует издание «Нью-Йорк пост» заявление бывшего привратника. «Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого она родила ребенка», — добавил Саджудин.

Публикация напоминает заявление бывшей фотомодели журнала «Плейбой» Карен Макдугал , утверждающей, что Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей супруге Меланье. Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили 150 тыс. долларов сотрудники компании American Media за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем.