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«Отъявленный врун»: Трампа сравнили с мафиози
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«Отъявленный врун»: бывший директор ФБР сравнил Трампа с мафиози 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный со своего поста в прошлом году, в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным.
Джеймс Коми написал книгу "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" на следующей неделе она должна появиться в продаже, сообщает РИА Новости.
В мемуарах он пишет, что на закрытом обеде после инаугурации Трамп сказал ему: "Мне нужна преданность. Я жду преданности". "Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", — написал в книге экс-директор ФБР.
Далее Коми описывает президента как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.
Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителем".
В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить бывшему главе ФБР политическое убежище, если в США его начнут преследовать по политическим мотивам. Многие в США считали, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию ФБР предполагаемых связей между его избирательным штабом и российскими официальными лицами.
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