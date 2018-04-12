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«Агрессия изнутри»: Украинцы жалуются на русский язык
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«Агрессия изнутри». Украинские националисты пожаловались на русский язык 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Фурман
Глава украинской организации "Просвита" Павел Мовчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке.
По словам Мовчана, ряд представителей СМИ "откровенно игнорирует" решение Верховной рады касательно языковых квот на радио и телевидении.
"Некоторые украинские телеканалы целенаправленно ведут трансляцию исключительно на языке нашего соседа, а если точнее, на языке агрессора", — заявил общественный деятель.
Как считает Мовчан, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины должен уделять больше внимания употреблению украинского и русского языков на телевидении.
Глава "Просвиты" привал журналистов "прекратить разрушение информативной сферы Украины".
"Самая страшная агрессия — изнутри государства, а не по его периметру", — подчеркнул Мовчан.
Он также заметил, что сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажем и продажей" государства.
В октябре 2017 года на Украине вступил в силу закон, который устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания страны предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений.
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