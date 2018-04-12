Ещё
Макрон объявил себя президентом всех французов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон объявил себя президентом всех французов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 опроверг утверждение о том, что он «президент богатых», заявив, что является президентом всех французов.
"Вы знаете, богатым не нужен президент, они разберутся сами. Я президент всех французов", — сказал Макрон.
Видеозапись интервью лидер Франции опубликовал в своем твиттере.
Ранее СМИ сообщили, что большинство французов считают политический курс Макрона «несправедливым».
По мнению граждан Франции, меры, которые Макрон предпринимает для улучшению экономической ситуации в стране, являются неэффективными.
Как отмечается, большинство уверено в том, что решения президента помогают только «богатым» жителям Франции, а не улучшают ситуацию в республике в целом.
Газета.Ru: последние новости
Посольство России попросило о встрече с Борисом Джонсоном по делу Скрипаля На Украине арестовали еще одно российское судно Трамп обвинил Обаму в "сирийской катастрофе"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь333
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники270
Суд изменил приговор Улюкаеву202
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии60
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение