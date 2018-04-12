Помпео заявил о гибели «пары сотен» вагнеровцев в Сирии

Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели «пары сотен» россиян из состава так называемой ЧВК «Вагнера» в феврале во время столкновения с американскими силами.

«В Сирии несколько недель назад была убиты пара сотен россиян», — сказал Майк Помпео во время слушаний в Сенате по его назначению.

Более подробно он не стал рассказывать об этом инциденте, сообщает Agence France-Presse

Напомним, 8 февраля стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям «ЧВК Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.