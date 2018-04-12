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Помпео заявил о гибели «пары сотен» вагнеровцев в Сирии
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Помпео заявил о гибели «пары сотен» вагнеровцев в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Будущий госсекретарь США Майк Помпео заявил о гибели «пары сотен» россиян из состава так называемой ЧВК «Вагнера» в феврале во время столкновения с американскими силами.
«В Сирии несколько недель назад была убиты пара сотен россиян», — сказал Майк Помпео во время слушаний в Сенате по его назначению.
Более подробно он не стал рассказывать об этом инциденте, сообщает Agence France-Presse.
Напомним, 8 февраля стало известно, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям «ЧВК Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о якобы гибели 200 человек и выше.
Позже утверждалось, что потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены: сообщалось о гибели 15–20 человек. МИД сообщал, что могли погибнуть пять россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить.
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