Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»

Глава ЦРУ Майк Помпео подтвердил информацию о гибели в Сирии двухсот российских наемников, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря США.
«В Сирии несколько недель назад русские встретили достойного соперника. Пара сотен русских были убиты», — приводит его слова американское издание The Hill.
Конгрессменам, которые подозревают президента Дональда Трампа в тайных связях с российским правительством, Помпео преподнес гибель российских наемников как доказательство жестокости президентской администрации по отношению к Москве".
Напомним, 7 февраля в Сирии под Дейр-эз-Зором в результате обстрела американской артиллерией и авиацией погибли и получили ранения бойцы частной военной компании «Вагнера» из России. После этого различные источники и СМИ стали называть самые разные цифры потерь, от нескольких человек до шести сотен солдат.
Адвокат Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в комментарии «Ридусу» подтвердил гибель более двухсот россиян. Такой же комментарий Ионов позже дал американской газете The New York Times. Кроме того, схожей оценки придерживается агентство Bloomberg. По мнению Ионова, это была месть США за гибель своих военных инструкторов в результате авиаудара ВКС РФ по району, где был убит пилот Роман Филипов.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему назначение директора ЦРУ Майка Помпео главой Госдепартамента не сулит России ничего хорошего.