Французы нашли способ перекрыть поток детей-мигрантов

Несколько гуманитарных организаций, в частности, НКО Intersos, уличили французскую пограничную полицию обвинили в подделке документов детей-мигрантов с целью не пускать их в страну. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы видели, как полицейские записали неверную дату рождения в документе об отказе во въезде. Один ребенок сфотографировал бумагу, на которой его день рождения не совпадает с числом, которое он сам назвал», — сообщила помощник по юридическим вопросам НКО Даниэла Зитероса (Daniela Ziterosa).

Она добавила, что в итоге сотрудники Intersos смогли заставить пограничников пустить детей в страну.

Зафиксировавший нарушение мальчик родился в Эритрее в 2001 году, но на французской границе год исправили на 2000-й. Таким образом, ему отказали во въезде, как взрослому. Сообщается, что ребенок прибыл в Италию, чтобы оттуда отправиться в Швецию, где живет его брат.

Французские власти пока никак не отреагировали на обвинения со стороны благотворительных организаций.

Как пишет издание, многие мигранты начинают свой путь на новую европейскую родину именно из Италии. Однако на французской границе их часто разворачивают обратно. При этом многие несовершеннолетние вынуждены ехать в одиночестве, чтобы воссоединиться со своей семьей.