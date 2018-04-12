Назван поставщик химического оружия в Сирию

США, Турции и По словам Джаафари, в операции участвовали разведки Саудовской Аравии Франции , а координировал эту операцию некто Хайсам аль-Кассар. Провоз химоружия осуществлялся на борту гражданских авиалайнеров.

«Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар», — сказал дипломат.

Джаафари заявил, что Сирия предоставила все необходимые доказательства своей непричастности к химическим атакам «против собственного народа».

«Настало время переварить, что мы говорили», — отметил Джаафари.