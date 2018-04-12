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Назван поставщик химического оружия в Сирию
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Назван поставщик химического оружия в Сирию 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Reuters
Применявшиеся в ходе конфликта в Сирии отравляющие вещества были незаконно ввезены в страну из Ливии. Об этом заявил постпред Сирии в ООН Башар Джаафари, передает ТАСС.
По словам Джаафари, в операции участвовали разведки Саудовской Аравии, США, Турции и Франции, а координировал эту операцию некто Хайсам аль-Кассар. Провоз химоружия осуществлялся на борту гражданских авиалайнеров.
«Террористы заполучили вещества из Ливии долгое время назад, из ливийских запасов (химического оружия). Эта операция проводилась при поддержке турецкой, саудовской, американской и французской разведок. Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар», — сказал дипломат.
Джаафари заявил, что Сирия предоставила все необходимые доказательства своей непричастности к химическим атакам «против собственного народа».
«Настало время переварить, что мы говорили», — отметил Джаафари.
Ранее власти США обвинили сирийское правительство в использовании химического оружия в городе Дума. Президент США пригрозил сирийскому президенту Башару Асаду нанести ракетный удар по правительственным объектам в качестве ответной меры на химатаку.
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