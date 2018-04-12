Помпео заявил об обязанности помогать Украине

Помпео заявил, что США обязаны помогать Украине

Вашингтон должен продолжать оказывать содействие Киеву. Эту точку зрения озвучил Майкл Помпео , выступая в четверг в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря.

Он не пояснил, на каких именно формах оказания содействия Киеву настаивает и не привел никаких подробностей, касающихся американо-украинских отношений.