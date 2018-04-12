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Помпео заявил об обязанности помогать Украине
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Помпео заявил, что США обязаны помогать Украине 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Reuters
Вашингтон должен продолжать оказывать содействие Киеву. Эту точку зрения озвучил Майкл Помпео, выступая в четверг в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря.
Сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) задал Помпео прямой вопрос, считает ли он, что на "Соединенных Штатах лежит обязательство помогать Украине защищать суверенитет". "Да", — ответил на это Помпео.
Он не пояснил, на каких именно формах оказания содействия Киеву настаивает и не привел никаких подробностей, касающихся американо-украинских отношений.
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