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Антирекорд сборной РФ, приближение «Судного дня» и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Меркель определилась с атакой по Сирии

Германия не примет участия в атаке Запада на Сирию, если таковая состоится. Об этом, как сообщает RT, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Рамблер.
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ОЗХО подтвердила использование "Новичка"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила «попытку убийства» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля именно нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает британский канал Sky News.
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Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что никогда не называл точных сроков атаки на Сирию. Об этом сообщает Рамблер.
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Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что корабли ВМФ России покинули базу в сирийском Тартусе «для выполнения стратегических задач по обеспечению мира».
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«Судный день» стал на минуту ближе

События последних дней в Сирии сделали «Судный день» на минуту ближе, сообщают «Вести. Экономика». В январе 2018 года авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков» передвинули стрелку так называемых «Часов Судного дня» на минуту вперед.
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Савченко госпитализирована

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, арестованную по обвинению в подготовке государственного переворота, увезли в четверг из СИЗО в госпиталь. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила ее сестра Вера.
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В Воронежской области разбился Як-130

В четверг, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство

"Высокие ставки"
Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил российского актера Константина Кордо-Сысоева к 11 годам тюремного заключения за убийство жены.
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Названа дата блокировки Telegram

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит требование Роскомнадзора о блокировке Telegram.
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Сборная РФ установила новый антирекорд

Сборная России опустилась с 63-го на 66-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
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