Антирекорд сборной РФ, приближение «Судного дня» и другие события дня

Главные события четверга

Меркель определилась с атакой по Сирии

Германия не примет участия в атаке Запада на Сирию, если таковая состоится. Об этом, как сообщает RT, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Рамблер.

ОЗХО подтвердила использование "Новичка"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила «попытку убийства» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля именно нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает британский канал Sky News.

Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что никогда не называл точных сроков атаки на Сирию. Об этом сообщает Рамблер.

Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса

«Судный день» стал на минуту ближе

События последних дней в Сирии сделали «Судный день» на минуту ближе, сообщают «Вести. Экономика». В январе 2018 года авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков» передвинули стрелку так называемых «Часов Судного дня» на минуту вперед.

Савченко госпитализирована

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, арестованную по обвинению в подготовке государственного переворота, увезли в четверг из СИЗО в госпиталь. Об этом в эфире канала "112 Украина " сообщила ее сестра Вера.

В Воронежской области разбился Як-130

В четверг, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство

"Высокие ставки"

Названа дата блокировки Telegram

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит требование Роскомнадзора о блокировке Telegram.

Сборная РФ установила новый антирекорд

Сборная России опустилась с 63-го на 66-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.