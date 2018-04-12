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Шеф Пентагона назвал цель США в Сирии
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Шеф Пентагона назвал цель США в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
США не будут вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, цель Вашингтона в этой стране — победа над террористами ИГ, заявил шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее со ссылкой на ряд американских СМИ сообщалось, что в ситуации с Сирией Пентагон больше всего опасается случайно ударить по россиянам после того, как столько усилий было приложено для недопущения прямого конфликта с Россией.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о напряженной ситуации в регионе после угроз США нанести удар по Сирии.
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