Ещё
Открытое заседание СБ ООН по Сирии состоится в пятницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 (17.00 мск), сообщило постпредство России при ООН.
Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.
"Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра", — сообщило постпредство.
В четверг Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, прошедших консультаций было "недостаточно".
Более того, по его словам, "наши коллеги предпочли сосредоточиться на других вещах, делая вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности, даже избегали упоминания самого острого вопроса". Небензя отметил, что многие страны-члены Совета Безопасности говорили о том, что "прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия".
РИА Новости: последние новости
Помпео заявил, что недавно в Сирии была убита "пара сотен россиян" "Агрессия изнутри". Украинские националисты пожаловались на русский язык Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии220
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН84
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля11
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»73
Суд изменил приговор Улюкаеву236
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение