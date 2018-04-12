Премьер Литвы призвал ЕC инвестировать в Донбасс 

Странам Евросоюза следует не только оказывать финансовую поддержку и помощь Украине, но и инвестировать в регионы страны, пострадавшие от конфликта. Такое мнение выразил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
«В таких городах, как Авдеевка, инвестиций ожидают дороги, жилой сектор, инфраструктура», — цитирует пресс-служба Сквернялиса.
Кроме того, он добавил, что следует усилить связи между Украиной, Литвой и Польшей.
«Я уверен, что мы должны усилить региональное сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной. Это диктуют интересы нашей безопасности», — пояснил премьер.
Ранее сообщалось, что премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис договорились противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».