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Премьер Литвы призвал ЕC инвестировать в Донбасс
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Премьер Литвы призвал ЕC инвестировать в Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: пресс-службы правительства Литвы.
Странам Евросоюза следует не только оказывать финансовую поддержку и помощь Украине, но и инвестировать в регионы страны, пострадавшие от конфликта. Такое мнение выразил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
«В таких городах, как Авдеевка, инвестиций ожидают дороги, жилой сектор, инфраструктура», — цитирует пресс-служба Сквернялиса.
Кроме того, он добавил, что следует усилить связи между Украиной, Литвой и Польшей.
«Я уверен, что мы должны усилить региональное сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной. Это диктуют интересы нашей безопасности», — пояснил премьер.
Ранее сообщалось, что премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис договорились противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском: последние новости
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