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Меркель высказалась о транзите газа через Украину
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Украина должна участвовать в транзите газа, заявила Меркель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина должна продолжить играть роль в транзите газа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя строительство газопровода "Северный поток — 2".
Меркель в четверг провела переговоры с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
"Мы также обсуждали проект, который затрагивает обе наши страны, это "Северный поток — 2"… Мы пришли к единому мнению, что здесь с одной стороны речь идет об экономическом проекте, а с другой, он безусловно касается Украины и ее будущего. В этом вопросе мы достигли большого единства в том, что Украина как транзитная страна в дальнейшем также должна играть роль. В этом направлении мы продолжим совместную работу", — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи.
Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Разрешение на строительство "Северного потока — 2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.
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