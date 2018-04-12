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Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
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Китай высказался об угрозах Трампа по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в четверг заявил, что КНР озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии.
Дипломат призвал заинтересованные стороны к хладнокровию и сдержанности в целях смягчения обстановки в Сирии.
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«Китайская сторона озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии. Мы всегда выступаем за мирное разрешение конфликта и против применения силы и угроз ее применения в международных отношениях, а также неуклонно поддерживаем действия в соответствии с уставом ООН», — цитирует «Синьхуа» Шуана.
По его словам, на днях министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. КНР поддерживает контакты с США, Россией и другими постоянными членами Совбеза ООН, обсуждая вопросы урегулирования в Сирии, отметил дипломат.
Напомним, в среду президент США Дональда Трампа заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Ранее Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.
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