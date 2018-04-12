Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии

Китай высказался об угрозах Трампа по Сирии

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в четверг заявил, что КНР озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии

Дипломат призвал заинтересованные стороны к хладнокровию и сдержанности в целях смягчения обстановки в Сирии.

«Китайская сторона озабочена возможной эскалацией ситуации в Сирии. Мы всегда выступаем за мирное разрешение конфликта и против применения силы и угроз ее применения в международных отношениях, а также неуклонно поддерживаем действия в соответствии с уставом ООН», — цитирует «Синьхуа» Шуана.

По его словам, на днях министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. КНР поддерживает контакты с США Россией и другими постоянными членами Совбеза ООН , обсуждая вопросы урегулирования в Сирии, отметил дипломат.