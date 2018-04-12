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Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии
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СМИ: Италия не примет участие в операции в Сирии, но поможет с логистикой 

ТАСС 46 минут назад
Фото: AP
Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии, но окажет логистическую поддержку союзникам согласно действующим международным соглашениям. Об этом заявил в четверг премьер-министр Паоло Джентилони в ходе своих контактов с представителями других европейских стран, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.
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При этом не указывается, о какой именно поддержке по части логистики идет речь. Обычно союзники могут обратиться за использованием военных баз на территории Апеннин, и, как сообщали местные СМИ, такая просьба может поступить от США в случае начала бомбардировок Сирии. При этом Рим подчеркивает, что поиск разрешения сирийского кризиса должен вестись под эгидой ООН.
В телефонном разговоре с Меркель итальянский премьер (формально в отставке) осудил предполагаемое применение химического оружия со стороны сирийского режима и нарушение прав мирного населения.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. В МИД РФ заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.
Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.
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