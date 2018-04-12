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Порошенко опасается вмешательства России в выборы
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Порошенко заявил, что опасается вмешательства России в выборы на Украине 

RT на русском 38 минут назад
Фото: globallookpress.com © Wolfgang Kumm/dpa
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что опасается вмешательства России в украинские выборы и поэтому выступает за законодательные изменения в данной сфере.
Об этом сообщает УНН.
«Цифровая эра требует от нас взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители для защиты достижений свободного выбора наших обществ… Аналогичный рецепт мир должен предложить для противодействия российскому вмешательству в выборы, в том числе в украинские выборы», — сказал он.
Порошенко добавил, что, в частности, Франция и Германия уже внедрили или внедряют различные меры, призванные обезопасить выборы.
Ранее стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер расследует факт перевода украинским олигархом Виктором Пинчуком $150 тыс. в предвыборный фонд американского лидера Дональда Трампа в 2015 году, когда он только претендовал на пост президента США.
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